Altersschwaches Nasa-Teleskop „Spitzer“ wird abgeschaltet

Von Schwäbische Zeitung

Nach dem Narrentreffen ist vor dem Narrentreffen: Eine Woche nach dem Treffen des Viererbunds in Überlingen rückt Pfullendorf in den Fokus der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Zwei Tage lang treffen sich im Linzgau am kommenden Wochenende namhafte Zünfte der Vereinigung. Der Pfullendorfer Stegstrecker-Zunft ist das Kunststück gelungen, rund 50 Mitgliedszünfte in ihre Stadt zu holen. Dies verheißt bunte Narrenbilder und einen stattlichen Umzug. Da die Organisatoren mit einer vierstündigen Dauer rechnen, beginnt der Umzug am Sonntag, 2.