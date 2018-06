Altersfreigabe 16 für „Fifty Shades of Grey“

Ende der Mutmaßungen: Erst kurz vor dem Kinostart an diesem Donnerstag ist die FSK-Altersfreigabe für die Verfilmung des Sadomaso-Sex-Bestsellers „Fifty Shades of Grey“ bekanntgeworden.

Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft gibt den Film demnach „ab 16 Jahren in die Kinos“, wie es etwa auf der offiziellen Facebook-Seite des Films hieß. „Die deutsche Fassung des Films ist ungeschnitten und entspricht der Originalversion.“

Der Film mit Dakota Johnson (Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson) und Jamie Dornan in den Hauptrollen feiert am Mittwoch bei der Berlinale internationale Premiere. Am Donnerstag ist Kinostart.

Die „Fifty Shades“-Erotik-Trilogie von E.L. James hat sich weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft. In der Geschichte geht es um die Studentin Anastasia Steele, die von dem erfolgreichen Unternehmer Christian Grey in die Welt der Sadomaso-Erotik eingeführt wird.

