Altersfreigabe 16 für „Fifty Shades of Grey“

Ende der Mutmaßungen: Erst kurz vor dem Kinostart an diesem Donnerstag ist die FSK-Altersfreigabe für die Verfilmung des Sadomaso-Sex-Bestsellers „Fifty Shades of Grey“ bekanntgeworden. Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft gibt den Film demnach ab 16 Jahren in die Kinos, wie es heute auf der offiziellen Facebook-Seite des Films hieß. Die deutsche Fassung des Films sei ungeschnitten und entspricht der Originalversion. Die „Fifty Shades“-Erotik-Trilogie von E.L. James hat sich weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft.