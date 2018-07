Altersdiabetes auch für Brieftauben ein Problem

Frankfurt/Main (dpa) - Im hohen Alter können auch Brieftauben Diabetes bekommen. Ab sechs Jahren steige der Blutzuckerwert der Vögel um etwa 12 Prozent, fanden Forscher der Frankfurter Universität heraus.

Vermutlich habe der Altersdiabetes bei Vögeln dieselbe Ursache wie beim Menschen: zu reichliche und zu kohlenhydratreiche Nahrung. Im Lauf des Lebens könne dies zu einer Erschöpfung des Insulin-Regelsystems führen, teilte die Universität am Dienstag mit.

In einer Langzeit-Untersuchung beobachtete der Biologe Prof. Roland Prinzinger 76 Brieftauben (lat: Columba livia) im Alter zwischen einem und 19 Jahren. Der Wissenschaftler erhob mehr als 30 verschiedene Blutwerte, um etwas über den Alterungsprozess der Vögel zu erfahren. Auffällig war nur der Anstieg des Blutzuckers.

Dass der Typ-2 Diabetes mellitus bei Tauben nicht früher bekannt war, liege daran, dass die Vögel kaum über einen so langen Zeitraum beobachtet werden, teilte die Hochschule mit. Die meisten dürften auch gar nicht so alt werden. Brieftaubenzüchter behalten die Vögel kaum länger als fünf Jahre, danach lässt ihre Leistung nach. Am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Universität würden aber seit 35 Jahren Brieftauben gehalten, unter anderem für Untersuchungen ihres Orientierungssinns. Die 19-jährige Taube „Opi“ sei vermutlich eine der ältesten in menschlicher Obhut.