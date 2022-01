„Aloha heja he“: Achim Reichel wird 78

Der Hamburger Musiker Achim Reichel hat dem chinesichen TikTok-Star „Klassenkamerad Zhang“ einen Hit in China zu verdanken, der viral die Runde macht. Drei Jahrzehnte nach Veröffentlichung des Mitsing-Klassikers notierte „Aloha heja he“ die Musikerkennungsapp Shazam den Song auf Platz eins.

„Ich dachte, ich träume“, sagte Reichel im NDR-Radio, als ihm seine Plattenfirma zu dem Erfolg gratulierte. Dahinter stecke auch keine Kampagne oder Marketing-Strategie: „Das hat das Lied ganz allein geschafft“, freute sich der Sänger, der heute 78 wird.

„Aloha heja he“ war 1991 mit Platz fünf der größte bisherige Chart-Erfolg Reichels als Solo-Künstler. Mit seiner 1960 gegründeten Band The Rattles und dem Titel „The Witch“ war er allerdings bereits 1970 auf der Vier gelandet. Damals konnte sich die deutsche Beat-Band rühmen, in 1963 sowohl mit den Rolling Stones auf Tour durch England begleitet zu haben als auch beim einzigen Deutschland-Konzert 1966 der Beatles in München aufgetreten zu sein.

Anfang der 70er Jahre experimentiert er mit psychedelischen Klängen und begibt sich mit A. R. & Machines auf eine „Grüne Reise“. Sein Markenzeichen werden später aber verrockte Seemannslieder. 2009 überraschte er mit dem Album „Volxlieder“. Seine bisher jüngste Veröffenlichung ist ein Best-of-Album (2019). Mit diesen Programm will Reichel auch demnächst Konzerte geben. Auf seiner Homepage kündigt er seine „Das Beste“-Tour mit Terminen im März und April an.

