Almodóvar mit Rache-Thriller in Cannes gefeiert

Cannes (dpa) - Mit einem Rache-Thriller hat der spanische Regisseur Pedro Almodóvar beim Filmfestival in Cannes die Zuschauer begeistert.

Der 59-jährige Spanier etablierte sich bislang mit Komödien und Melodramen. Doch nun legt er mit dem Wettbewerbsbeitrag „The Skin I Live In“ einen spannenden, unblutigen Thriller vor. Hollywoodstar Antonio Banderas spielt darin einen Vater, der sich am vermeintlichen Vergewaltiger seiner Tochter rächt.

„Ich bin jetzt in meiner Thriller-Phase“, verkündete der Regisseur dann auch am Donnerstag bei den 64. Internationalen Filmfestspielen in Cannes. „Mit einen Thriller kann man verschiedene Genres streifen.“ Auch deswegen seien das derzeit seine „Lieblingsfilme“. Möglicherweise werde er künftig noch mehr von ihnen drehen.

„The Skin I Live In“ verbindet Spannung mit melodramatischen Elementen und erzählt von einem Schönheitschirurgen, der neue Haut züchtet, um sie auf Menschen verpflanzen zu können. Der Arzt verlor durch ein Unglück seine Frau. Als seine Tochter vergewaltigt wird, will er sich an dem jungen Mann rächen - mit seinen ganz eigenen Methoden.

„Es ging mir darum, Spannung zu erzeugen, ohne spritzendes Blut zu zeigen“, erklärte Almodóvar. „Ich wollte keine brutalen Bilder.“ Tatsächlich entwickelt die Geschichte um den emotionslosen und psychopathischen Chirurgen, der sein Opfer auf perfide Weise leiden lässt, nach und nach mehr Spannung.

Der 50-jährige Antonio Banderas ist mit dieser Hauptrolle nach mehr als 20 Jahren wieder in einem Almodóvar-Film zu sehen. Immerhin startete die Karriere des gebürtigen Spaniers, der mit Melanie Griffith verheiratet ist, mit Werken wie „Fessle mich!“ und „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“. Er habe durch Almodóvar seine „künstlerische Ausbildung bekommen“, gestand Banderas in Cannes. Seine Rückkehr ins Almodóvar-Universum sei daher auch eine Form der Anerkennung. „Ich bin zurückkommen nach Hause, zu meinen Wurzeln und in meine Heimat.“

