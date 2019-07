Allzeitrekord könnte fallen: Extreme Hitze beeinträchtigt den Alltag immer mehr

Deutschland schwitzt: Die zweite Hitzewelle des Jahres hat vor allem im Westen und Südwesten bereits am Mittwochmittag die Temperaturen auf 33 Grad und mehr ansteigen lassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine bundesweite Hitzewarnung heraus, die bis Donnerstag um 19.00 Uhr gilt. An Mosel, Saar und Niederrhein könne noch am Mittwoch die magische 40-Grad-Marke geknackt werden, erklärte der DWD-Meteorologe Marco Manitta.

Mit dem Höhepunkt der Hitzewelle rechnen die Wetterfrösche allerdings am Donnerstag - dann dürfte das Hoch „Yvonne“ die Quecksilbersäule in der Westhälfte Deutschlands verbreitet auf Höchstwerte zwischen 37 und 40 Grad klettern lassen. Punktuell sich auch noch höhere Temperaturen möglich, so dass der bisherige deutsche Allzeitrekord vom 5. Juli 2015 mit 40,3 Grad im bayerischen Kitzingen überboten werden könnte.

Im bayerischen Kitzingen wurde 2015 mit 40,3 Grad der aktuell gültige deutsche Hitzerekord aufgestellt. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand)

Auch viele regionale Hitzerekorde seien „greifbar nah“, betonte Manitta. In den übrigen Regionen soll es am Donnerstag mit 32 bis 37 Grad ebenfalls sehr heiß werden. „Werte unter 30 Grad sind nur unmittelbar an der Ost- und Nordseeküste oder auf den Bergen oberhalb tausend Meter zu finden“, erklärte der in der DWD-Wettervorhersagezentrale tätige Meteorologe.

Ausdrücklich warnte der DWD angesichts der anhaltenden Hitze vor einer starken bis extremen Wärmebelastung und erhöhter UV-Intensität. „Deswegen sollte man seinen eigenen Tagesablauf der Hitze anpassen, sofern dies möglich ist“, riet Manitta.

„Zum Beispiel: Früher aufstehen und arbeiten, wenn es noch kühl ist, mittags und nachmittags in kühlen Räumen aufhalten und Aktivitäten im Freien auf die Morgen- und späten Abendstunden verlegen.“

Tierschutzverband: Bevölkerung soll auf durstige Weidetiere achten

Der Landestierschutzverband hat darauf hingewiesen, wegen der Hitze besonders auf ausreichend Wasser und Schatten für Weidetiere zu achten. Neben den Tierhaltern selbst wendet sich der Appell auch an die Bevölkerung. „Notfalls sollte man auch keine Scheu davor haben, offensichtlich durstige Tiere und längerzeitig leerstehende Tränken dem für Tierschutz zuständigen Veterinäramt zu melden“, sagte der Vorsitzende Stefan Hitzler am Mittwoch.

Meckenbeuren: Mehrere Kühe liegen bzw. stehen in der Mittagshitze im Schatten der Bäume. (Foto: Felix Kästle)

Hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung sind den Angaben nach für Weidetiere gesundheitlich sehr belastend. Bereits bei normalen Temperaturen bräuchten Pferde und Rinder rund 40 Liter Trinkwasser täglich.

Im Juni 2018 sind laut Landestierschutzverband Schafe auf einer Weide verendet, weil sie nicht genügend Wasser und Schatten hatten.

Getränkehersteller rufen wegen Hitze zur Rückgabe von Leergut auf

Ein kühles Getränk zur Erfrischung bei der Hitze gönnen sich derzeit viele Menschen, aber bringen wohl die leeren Flaschen nicht schnell genug zurück. Getränkehersteller haben deswegen ihre Kunden dazu aufgerufen, das Leergut möglichst schnell wieder zurückzugeben.

Trotz Vorbereitungen auf die warmen Sommerwochen kommt es etwa beim Mineralwasserunternehmen Franken Brunnen tageweise zu Engpässen, wie Geschäftsführer Michael Bartholl am Mittwoch sagte. Das liege unter anderem daran, dass leere Pfandflaschen aus Glas fehlten. Seit Mitte Juni seien die Auswirkungen der Hitze beim Absatz zu spüren.

Auch die Münchner Paulaner-Brauerei ist nach Angaben eines Sprechers auf die schnelle Rückgabe von Pfand angewiesen. Das Glas-Leergut sei „knapp wie immer in der Hochsaison“.

Vor allem bei enormer Hitze wie derzeit, aber längst nicht nur dann ist ausreichendes Trinken wichtig - doch viele Menschen in Deutschland kommen nicht auf die empfohlene Menge. (Foto: Marcus Führer)

Der oberbayerische Getränkehersteller Adelholzener erklärte, anhand des Wetterberichts jede Woche neu die Produktion und Auslieferung von Wasser sowie Säften zu planen. Die anhaltenden hochsommerlichen Temperaturen spiegelten sich dem Unternehmen nach auch in den Absätzen wider. Ende Juni lag der Gesamtabsatz rund zwei Prozent höher als im Vorjahr.

Nicht mehr alle Schiffe können wegen Hitze auf Donau fahren

Der Schifffahrt auf der Donau in Niederbayern drohen wegen der anhaltenden Hitze und sinkenden Pegeln voraussichtlich Ende der Woche große Einschränkungen. Vor allem Hotelschiffe könnten dann teilweise nicht mehr zwischen Straubing und Vilshofen fahren, weil der Wasserstand zu niedrig sein werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts des Bundes am Mittwoch in Regensburg.

Güterschiffe dürfen dann nur noch einen Teil ihrer Ladung transportieren oder gar nicht mehr fahren. Am Mittwochmorgen hatte die Fahrrinne der Donau bei Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) eine Tiefe von 1,83 Metern. „Tendenz fallend“, sagte der Behördensprecher.

Umweltorganisation warnt vor Zusammenbruch von Wäldern durch Klimawandel

Die Umweltschutzorganisation BUND hat vor einem „Waldsterben 2.0“ gewarnt und energische Gegenmaßnahmen gefordert. Hitze und anhaltende Trockenheit durch die Klimaerwärmung verschärften die ohnehin schon angespannte Situation in Deutschland inzwischen „dramatisch“, erklärte BUND-Chef Hubert Weiger am Mittwoch in Berlin. Insbesondere große Monokulturwälder aus Fichten und Kiefern würden aufgrund der Stressbelastung regelrecht „zusammenbrechen“.

Der Wald droht sich in Teilen aufzulösen. Dies hätte dramatische Folgen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt. Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk

Auch Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk (CDU) warnte am Mittwoch eindringlich vor dramatischen Waldschäden in Folge des Klimawandels. In seinem Bundesland seien aktuell inzwischen alle weit verbreiteten Baumarten betroffen. „Der Wald droht sich in Teilen aufzulösen“, erklärte Hauk in Stuttgart. „Dies hätte dramatische Folgen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt.“

Die durch Dürre, Luftverschmutzung sowie Überdüngung geschwächten Bäume fielen Stürmen, Waldbränden und der massenhaften Vermehrung von Borkenkäfern zum Opfer, berichtete BUND-Chef Weiger. Nötig seien „mutige Entscheidungen“ zum Klimaschutz und ein Wechsel hin zu einer ökologischeren Bewirtschaftung, die Wälder stabiler mache. „Es ist ein Wettlauf mit der Zeit“. Die Folgen der „Klimakrise“ für Waldbesitzer und die Gesellschaft insgesamt seien „schon enorm“.

Nach Angaben Hauks gibt es neuerdings „immense Schäden“ etwa bei Tannen, obwohl diese Baumart bisher als möglicher Profiteur des Klimawandels galt. In Baden-Württemberg seien in den vergangenen Wochen zudem „bisher nicht bekannte, drastische Schäden an der Buche aufgetreten“. Fichten seien bereits zuvor massiv durch Borkenkäfer geschädigt worden, auch Kiefernbestände litten. Der Minister kündigte einen Notfallplan an und forderte Bundeshilfen.