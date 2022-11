Allüberall sprachliches Fehlverhalten

In Zeiten von Gender und woke wird es immer schwieriger, sich halbwegs korrekt zu benehmen. Fehlverhalten reiht sich an Fehlverhalten, und man weiß gar nicht mehr, wo die Entgleisungen beginnen, und wo sie aufhören. Vergangene Woche fanden in den USA Wahlen statt, und allüberall war von einem Rennen zwischen Republikanern und Demokraten die Rede. Anstandshalber hätte man von Republikanernden und Demokratenden berichten sollen. Von Wählern war unerhörterweise die Rede anstelle von Wählenden beziehungsweise nach der Stimmabgabe von gewählt Habenden. Trump-Anhänger tauchten auf, obwohl es sich in Wahrheit um Trump-Anhängende handelt. Und so weiter …

Hierzulande verhält es sich ähnlich schlimm. Selbst in den allerfortschrittlichsten Medien ist bisweilen von Klimaaktivisten die Rede statt von Aktivistenden. Wenn die sich auf der Straße festgeklebt haben, handelt es sich korrekterweise um Klebende und bei den Bilderstürmenden um Kunstwerke Bekleckernde. So viel sprachlichen Respekt ist man den Angehörigen der letzten Generation einfach schuldig.

Und schon wären wir noch einmal bei der EKD. Für hauptamtliche Evangelische soll ja künftig ein freiwilliges Tempolimit gelten, außerdem haben sie sich mit den Klebenden und Bekleckernden halbwegs solidarisch erklärt. Das ist natürlich – woke! – ein klarer Fall von kultureller Aneignung. Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat allerdings eingewandt, die EKD-Synodalenden der allerletzten Generation hätten damit nur den Beginn der Fasnacht feiern wollen. (vp)