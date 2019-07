Alles Wichtige rückt ins Blickfeld des Fahrers

Head-up-Displays kommen verstärkt zum Einsatz. Zu viele Informationen können aber auch irritieren.

Ablenkung am Steuer gilt als eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Dabei ist nicht nur der Blick auf das Smartphone gefährlich. Brenzlig kann es bereits werden, wenn man abwechselnd auf Straße und Tacho oder Tankanzeige schaut. „Inklusive der notwendigen Augenfokussierung und Helligkeitsanpassung dauert das rund eine halbe Sekunde“, sagt Holger Ippen von der „Auto Zeitung“. Bei einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern entspricht eine halbe Sekunde fehlender Fokus einer Wegstrecke von rund 17 Metern, die man quasi im Blindflug zurücklegt.

Verhindern lässt sich das durch sogenannte Head-up-Displays, bei denen wichtige Informationen wie Geschwindigkeit oder Angaben des Navigationssystems auf die Windschutzscheibe projiziert werden.

„Diese Systeme bringen die Informationen exakt dorthin, wo sie gebraucht werden: ins Sichtfeld des Fahrers“, so Ippen. Der Fahrer ermüde dadurch deutlich weniger, weil er nicht mehr ständig zwischen Nah- und Fernblick wechseln müsse, erklärt der Experte. Während sie lange Zeit nur in Oberklassefahrzeugen von BMW oder Audi verfügbar waren, sind sie inzwischen in der Kompaktklasse angekommen.

Zum Beispiel bei Mazda. Man habe Head-up-Displays bereits 2013 als „kleine“ Lösung mit ausklappbarer Projektionsscheibe in der Kompaktklasse eingeführt, erklärt Unternehmenssprecher Jochen Münzinger. Jetzt sei ein Display mit Scheibenprojektion serienmäßig. Ziel im Cockpit sei eine einfache und intuitive Bedienung mit möglichst wenig unterschiedlichen optischen Quellen, führt Münzinger aus. „Das Head-up-Display spielt hierbei eine zentrale Rolle, weil es alle fahrrelevanten Informationen direkt in das natürliche Blickfeld des Fahrers bringt.“

Neu ist die Technik nicht, in den Massenmarkt geschafft hat sie es jedoch erst in den vergangenen Jahren. Den Hauptgrund hierfür sieht Ippen unter anderem in der kompakteren Bauweise der Head-up-Technik und der Raum-Optimierung unter der Instrumententafel: „Dadurch ist Platz frei geworden für neue Technologien.“ Die umfangreiche Spiegel-Technik befindet sich größtenteils im vorderen Bereich des Instrumententrägers, also über der Lenksäule.

Mit den größeren Stückzahlen sind außerdem die Preise gesunken: „Head-up-Displays erfreuen sich inzwischen sehr großer Beliebtheit, zumal die günstigere Variante mit der kleinen Plexiglasscheibe in immer mehr Kompakt- und Mittelklassefahrzeugen angeboten wird“, erklärt Ippen. Bei dieser Variante landet die Anzeige nicht auf der großen Windschutzscheibe, sondern auf einer kleinen ausklappbaren Plexiglasscheibe, die auf dem Cockpit sitzt. Der Aufpreis liegt hier zwischen 600 und 800 Euro.

Deutlich teurer und aufwendiger ist das System, wenn die Daten tatsächlich auf die Windschutzscheibe projiziert werden. Hierzu muss eine spezielle Frontscheibe verbaut sein, in die eine Keilfolie eingearbeitet ist. Sei diese nicht exakt verarbeitet, könne das Ergebnis eine unscharfe Anzeige sein, so Ippen.

Ob kleine oder große Lösung – Head-up-Displays können nach Ansicht des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) jedoch schnell über das Ziel hinausschießen. „Die Anzeige darf nicht überfrachtet sein, sonst irritiert sie den Autofahrer“, betont DVR-Experte Welf Stankowitz.

Daher sollten sich die Systeme auf elementare Daten wie Geschwindigkeit, Gefahrenwarnung und einen eventuellen Hinweis zum Gangwechsel beschränken. Kritisch sei, wenn es durch das Display zu einer Mehrfachwarnung komme. Wenn beispielsweise der Autofahrer einen Fußgänger selbst wahrnehme, das Assistenzsystem mit einem Warnton auf das Hindernis hinweist und dazu das Head-up-Display mahnend blinkt, dann sei das eher irritierend und lenke ab, warnt Stankowitz.

Der Ursprung dieser Systeme liege im militärischen Bereich, wo sie von speziell geschulten Piloten verwendet werden, erklärt Stankowitz. Der normale Verkehrsteilnehmer aber benötige eine einfache und klar verständliche Anzeige.

Nachrüstsysteme überzeugen nicht

Head-up-Displays gibt es auch als Nachrüstsysteme. Die Varianten reichen von Apps fürs Smartphone bis zu kleinen Projektionsgeräten, die auf dem Cockpit befestigt werden. Zwischen 60 und 600 Euro kosten sie. Doch ob günstig oder teuer: „Wirklich überzeugen konnte bisher keines“, sagt Ippen. Auch der DVR rät von den Nachrüstlösungen ab. „Die Bedienung ist oft kompliziert, die Anzeigen unscharf, und da das Smartphone dann auf dem Cockpit liegt und immer wieder ausgerichtet werden muss, lenkt das im Ergebnis noch mehr ab“, bemängelt Stankowitz.

Aktuell arbeiten die Hersteller bereits an der nächsten Generation von Head-up-Displays, die dank „Augmented Reality“ reale und virtuelle Welt auf der Windschutzscheibe weiter verschmelzen lassen. Diese Systeme ordnen Fahrinformationen auch dreidimensional zu, so Ippen. „Ein Warnhinweis wird dann nicht nur im Sichtfeld des Fahrers angezeigt, sondern genau am Gefahrenpunkt auf der Straße.“ Der Inhalt könne dadurch noch einfacher und schneller aufgenommen werden.

Auch die Navigation werde dadurch eindeutiger. Der Zulieferer Continental hat ein System entwickelt, in dem eine auf den Straßenverlauf gelegte Pfeillinie genau anzeigt, auf welcher Fahrspur abgebogen werden muss. Für den Fahrer wirkt es dann so, als wären die Hinweise auf der Scheibe Teil der realen Fahrsituation.