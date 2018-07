Alles über Woodstock auf DVD und CD

Über das als Woodstock bekannt gewordene größte Hippie-Fest aller Zeiten ist bereits alles Wissenswerte aufgearbeitet und gesagt worden - könnte man meinen.

Zum 40. Jubiläum dieses einmaligen Ereignisses in der Geschichte der Rockmusik haben Mitarbeiter des US-Medienriesens Warner jedoch noch einmal ihre Archive durchforstet und tatsächlich einige bisher nicht zugängliche Audio- und Video-Aufnahmen gefunden.

Die opulente DVD-Edition „Woodstock - 3 Days of Peace & Music“ im Lederjacken-Look eröffnet mit der Filmdokumentation des heute 67-jährigen Kameramanns und Regisseurs Michael Wadleigh, der den dreitägigen Konzertmarathon im August 1969 vor und hinter den Kulissen mitgeschnitten hat. Erstmals 1970 in den Kinos gezeigt, erscheint der Film jetzt noch einmal technisch überarbeitet als dreieinhalbstündiger „Director's Cut“, aufgrund der Länge verteilt auf zwei Discs.

Kernstück der mit faksimilierten Eintrittskarten, einem Nachdruck des „Life Magazine“ über das Festival und anderen Andenken ergänzten DVD-Retrospektive sind aber die „Untold Stories" (Disc 3). Gemeint sind jene Bühnenauftritte, die Wadleigh einst nicht in sein Porträt eingebaut hat: Joan Baez mit „One Day at a Time“ oder Santana mit „Evil Ways“ zum Beispiel, Creedance Clearwater Rival (CCR) mit „I Put a Spell on You“ oder Jimi Hendrix mit „Spanish Castle Magic“ ­ alle 24 Songs ungeschnitten, einzeln anklickbar und in voller Länge.

Die vierte und letzte Disc wurde schließlich für Rückblicke reserviert: Festival-Macher, Künstler und Zeitzeugen erzählen aus heutiger Sicht kleine und große Geschichten von damals, darunter der „Playboy“-Chef Hugh Hefner (83), der Veranstalter und Musikproduzent Michael Lang (64) oder der Filmemacher Martin Scorsese (66), der ­ 1969 noch weithin unbekannt ­ als Regieassistent in Woodstock dabei war.

Wer an diesen teilweise wirklich erhellenden Kommentaren interessiert ist, muss allerdings auf genügend Englischkenntnisse vertrauen können. Einige Kapitel des ansonsten gut durchdachten und ansprechend aufgemachten DVD-Sets können mit Untertiteln in den verschiedensten Sprachen unterlegt werden. An eine deutschsprachige Version wurde jedoch erstaunlicherweise nicht gedacht.

Auch die mit sechs Einzeltonträgern und einem reich bebilderten Booklet ausgestattete CD-Box „Woodstock 40“ kann sich sehen lassen. Die Zusammenstellung der Live-Aufnahmen folgt ­ anders als der Film ­ der tatsächlichen Running Order während des Festivals. Zur Eröffnung spielte am Freitag, 15. August 1969, Richie Havens, und zum Ausklang interpretiert der Gitarrengott Jimi Hendrix die amerikanische Nationalhymne, „The Star-Spangled Banner“.

Die Chronologie im Audioformat rühmt sich, die „bisher vollständigste“ Songsammlung mit Live-Aufnahmen aus Woodstock zu sein. Von Arlo Guthrie bis Grateful Dead, von The Who über Jefferson Airplane bis Janis Joplin, lassen insgesamt 29 Acts mit 77 Songs von sich hören, darunter 38 bisher unveröffentlichte. „Woodstock 40“ erscheint daneben in einer Fassung für Einsteiger als Doppel-CD mit 23 Tracks.

www.my-artist.net/woodstock40

www.warnermusic.de