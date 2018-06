Allergien werden schlechter behandelt

Allergiker in Deutschland sind einer Studie zufolge medizinisch unterversorgt. Während die Anzahl der Heuschnupfen-Patienten und Asthmatiker von 2007 bis 2010 um 0,4 und 8,7 Prozent anstieg, gingen die Behandlungen im gleichen Zeitraum zurück, wie Wissenschaftler der Uni Duisburg-Essen herausgefunden haben. Bei beiden Krankheitsbildern schrumpfte die Zahl der Patienten insgesamt um 13 Prozent. Praxen rechneten allergologische Behandlungen bei Asthma zu rund 27 Prozent weniger ab, bei Heuschnupfen gab es sogar einen Rückgang um 31 Prozent.

Basis der Studie sind 40 Millionen Abrechnungsdaten von 10 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland. Das Ergebnis stellte der Ärzteverband Deutscher Allergologen (AeDA) am Mittwoch in Bochum vor, wo sich von Donnerstag bis Freitag rund 800 Experten zum 8. Deutschen Allergiekongress treffen.

AeDa-Vizepräsident Ludger Klimek beklagte, dass „etwas grundlegend schiefläuft – über alle Fachgruppen hinweg. Die Bereitschaft unter Ärzten, sich für eine Zusatzausbildung zum Allergologen zu melden, ist in den vergangen zehn Jahren um zwei Drittel zurückgegangen.“ Als Grund dafür sieht Klimek auch das Abrechnungssystem, das Medizinern die Behandlung von Allergien nicht entsprechend vergütet. „Was wir aber hier kurzfristig im Gesundheitssystem einsparen, müssen wir langfristig teuer mit einem Plus an chronischen Erkrankungen bezahlen“, beklagt er.

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGKAI), Harald Renz, forderte in Bochum bei der Volkskrankheit Allergien ein generelles Umdenken. „Jedes dritte Kind wächst mit dem Risiko auf, krank zu werden.

Trotzdem werden Allergien bagatellisiert. Sie sind aber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: Sie können chronisch werden und zur Arbeitsunfähigkeit führen. „Bei 90 Prozent der Betroffenen wird die Allergie bei nicht richtiger Behandlung schlimmer“, sagt Thomas Fuchs, Leiter der Allergologie der Universitätsmedizin Göttingen.

„Bei 20 Prozent aller Asthmatiker aber schlagen die Therapien nicht an, ihnen können wir nicht helfen“, sagt Fachkollege Renz. Er wünscht sich unter anderem Änderungen im Medizinstudium und bei der Ausstattung der Universitäten und forderte klinische Spitzenzentren für Allergologie einzurichten.