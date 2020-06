Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen? User von Schwäbische.de reden Klartext

Eine Konsequenz aus den schweren Ausschreitungen in Stuttgart könnte ein generelles Alkoholverbot für öffentliche Plätze sein.

Wäre ein generelles Alkoholverbot für öffentliche Plätze auch in der Region wünschenswert? Wir haben unsere Leser befragt.

Hier eine Auswahl an Antworten:

Es liegt nicht an Gesetzen, sondern an den Eltern

Stefan N.: "Wir brauchen kein Gesetz, sondern mal Eltern, die sich ihrer Verantwortung stellen."

Die Randale verlagert sich dann

Michaela M.: "Die Idioten werden sich woanders betrinken und Randale machen, gestraft werden die Bürger, die gerne mal abends im Park mit Freunden ein Glas Wein trinken oder zu zweit am Neckar sitzen und ihren Dosen-Prosecco schlürfen. Tolle Nummer."

Der Alkohol ist nicht das Problem

Jendrik N. via Facebook: "Es geht nicht um den Alkohol, sondern um die Personen. Alles zu verbieten bringt gar nicht, es verlagert das Problem nur. Es bedarf mehr Ordnungspersonal und schnellerer Strafverfahren, damit Vergehen und Strafe zeitnah aufeinanderfolgen."

Wie soll das kontrolliert und geahndet werden?

Rainer B.: "Was soll das bewirken? Dann treffen sie sich woanders. Zudem ist ein Verbot immer schnell ausgesprochen - und dann? Wie sieht die Kontrolle oder Ahndung bei Nichteinhaltung aus? Dann haben wir den 'Zweiten Akt' der Nummer in Stuttgart."

Maßnahme gegen das öffentliche Pöbeln

Rena M. via Facebook: "Warum nicht? Es werden so viele Passanten in Fußgängerzonen, an Bahnhöfen, auf öffentlichen Plätzen angepöbelt und angebettelt. Und dazu dann die konsequente Abstrafung der Berufs-Trinker."

Folgen sinnloser Verbote nicht mit noch sinnloseren Verboten bekämpfen

Jürgen M. via Facebook: "Dann wird halt in geschlossenen Räumen gesoffen und danach randaliert. Die Polizei hat bei der Drogenkontrolle ihren Job gemacht, allerdings bestand der in diesem Fall aus der Durchsetzung völlig unsinniger und kontraproduktiver Gesetze. Das soll keine Rechtfertigung sein, Gewalt gegen wen auch immer ist niemals akzeptabel und muss bestraft werden. Parallel dazu sollte man aber schon mal Ursachenforschung betreiben und nicht versuchen, das Konfliktpotenzial sinnloser Verbote mit noch sinnloseren Verboten bekämpfen zu wollen."

Entweder ganz oder gar nicht

Dieter S. via Facebook: "Ich bin strikt gegen ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Überlegt mal, wie viele Feste auf öffentlichen Plätzen stattfinden. Seehasenfest, Rutenfest, Montfortfest - um nur mal die großen Feste zu nennen. Und Sondergenehmigungen? Nein. Entweder ganz oder gar nicht!"

Alkholverbot löst Müllproblem

Dennis K. via Facebook: "Alkohol- und Rauchverbot - so wird man eventuell auch dem ganzen Müll eher Herr, wenn Aschenbecher, Pfand und der gesunde Menschenverstand es schon nicht schaffen."

Was für eine Art von Freiheit ist das öffentliche Besäufnis?

Herrmann D.: "Mal andersherum gefragt: Was soll es für einen Sinn haben, sich in der Öffentlichkeit rund um die Uhr 'die Birne vollknallen' zu dürfen, Passanten anzupöbeln, wenn nicht anzugreifen, das Ruhebedürfnis anderer empfindlich zu stören, wild zu pinkeln, um sich zu spucken und Müll zu hinterlassen? - Nicht alle, schon klar - aber sehr viele - und eben dann meistens in Verbindung mit der Volksdroge Nr. 1. Ist diese 'Freiheit' wirklich so erstrebenswert, dass sie unbedingt verteidigt werden muss?"

Es muss auch durchgesetzt werden

Christian H.: "Auf öffentlichen Plätzen ja. Es muss aber auch durchgesetzt werden können. Dazu gehört auch der Bahnhofsvorplatz um 23 Uhr abends, wenn ich mit dem Zug ankomme."

Lieber gesellschaftliche Verantwortung betonen

Nico A. via Facebook: "Finde ich den falschen Ansatz. Aber an alle, die sich wegen Kollektivbestrafung beschweren: Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Es gibt ja nicht nur Bestrafung für alle, sondern auch Hilfen für alle. Und statt jedes Mal die Politiker anzuprangern, fände ich es besser, diejenigen anzuprangern, die es nicht auf die Reihe bekommen, ihren gesellschaftlichen Pflichten nachzukommen."

