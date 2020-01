Alicia Keys widmet Grammy-Auftakt dem Gedenken an Kobe Bryant

Mit überwältigender Zustimmung haben die Einwohner von Hettingen und Inneringen Bürgermeisterin Dagmar Kuster im Amt bestätigt: Bei der Wahl am Sonntag erhielt die einzige Kandidatin 99 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,1 Prozent. Damit erreichte Kuster das selbst gesteckte Ziel, mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zu bewegen. „Das herausragende Ergebnis begeistert mich“, sagte die Bürgermeisterin unter Freudentränen bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Abend in Hettingen.