Algengefahr an bretonischer Küste

Nach dem Tod eines Pferdes in einem Algenteppich an der bretonischen Küste prüft Frankreich, wie gefährlich verfaulende Grünalgen sind.

Das Institut für Umweltrisiken INERIS werde über Algenmassen Luftproben ziehen, teilte das Pariser Umweltministerium am Freitag mit. Am 28. Juli war ein Strandreiter in der Nordbretagne in einem Algenteppich bewusstlos zusammengebrochen. Sein Pferd starb. Vermutlich hatten sich beide durch Schwefelwasserstoff vergiftet, das sich in abgestorbenen Meersalat-Algen gebildet hatte.

Seit Jahren wuchert in der Bretagne der Meersalat von Mai bis Oktober in Küstenzonen mit wenig Wasseraustausch. Das Ministerium macht den hohen Nitrateintrag durch die Landwirtschaft dafür verantwortlich. Am 29. Juli wurde ein Aktionsplan gegen die Nitratbelastung beschlossen, der unter anderem die Bepflanzung der Bach- und Flussläufe vorsieht. Äcker sollen im Winter abgedeckt werden, um das Auswaschen von Nährstoffen zu stoppen. Die Erweiterung von Mastbetrieben wurde erschwert. Schon länger können Bauern Finanzhilfen bekommen, um ihre Produktion umweltverträglicher zu machen.