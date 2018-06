Alfier Allen in „Predator“-Film

Der britische Schauspieler Alfie Allen [30), der als Theon Graufreud in der Serie „Games of Thrones“ bekannt wurde, soll in der Neuauflage des Action-Streifens „The Predator“ einen früheren Marine-Soldaten spielen. „Variety“ zufolge sind die Dreharbeiten im kanadischen Vancouver angelaufen.

Boyd Holbrook (35, „Gone Girl“) und Trevante Rhodes (27, „Moonlight“) sind ebenfalls an Bord. Shane Black („Iron Man 3“, „The Nice Guys“) führt Regie. Arnold Schwarzenegger und Jesse Ventura zeigten 1987 in dem Action-Streifen „Predator“ ihre Muskeln. Unter der Regie von John McTiernan kämpften sie in einem Dschungel gegen ein Alien-Monster. Es folgten „Predator 2: Die Jagd“ (1990) mit Danny Glover, „Predators“ (2010) mit Adrien Brody, und die Crossover-Filme „Alien vs. Predator“ (2004) und 2007 „Aliens vs. Predator 2“