Aldi verzichtet bei Salatgurken künftig auf die Plastikfolie

Ende Februar hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu einem Runden Tisch zur Vermeidung überflüssiger Verpackungen geladen - große Handelsketten von Nestle bis Aldi waren gekommen. Jetzt hat der Discounter erste Schritte angekündigt: Aldi Nord und Aldi Süd beschlossen, künftig auf Folien bei allen Salatgurken zu verzichten. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Ab April werden Kunden in alle Filialen in ganz Deutschland ausschließlich unverpackte Salatgurken im Sortiment vorfinden. Bei Aldi hätte man in den vergangenen Jahren das Angebot an unverpacktem Obst und Gemüse bewusst erweitert. „Nun verzichten wir künftig auch auf die symbolträchtige Folie bei unseren Salatgurken. Durch diesen Verzicht werden wir rund 120 Tonnen Kunststoff einsparen“, erklärt Kristina Bell, Group Buying Director bei ALDI SÜD.

Lange Transportwege zwangen zur Plastikfolie

Bislang waren Salatgurken speziell in den Wintermonaten in Folie verpackt, um die Frische zu gewährleisten. Der Transportweg in dieser Zeit sei aus Spanien sehr lang gewesen. Inwiefern sich der Verzicht der Plastikfolie auf die Produktqualität auswirkt, hatten ALDI Nord und ALDI SÜD im Vorfeld in einigen Regionalgesellschaften mit unverpackten Salatgurken aus Spanien getestet.

Dieser Test sei erfolgreich verlaufen: „Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir nun die Transportprozesse so anpassen können, dass die Qualität und Frische der Salatgurke auch unverpackt erhalten bleibt“, so Rayk Mende, Geschäftsführer Quality Assurance & Corporate Responsibility bei ALDI Nord.

Die Ankündigung des Unternehmens wurde in den sozialen Netzwerken durchaus begrüßt. Allerdings mahnten zahlreiche User an, der Discounter müsse schnell weitere Schritte in die Wege leiten. „Jetzt bitte das andere Obst und Gemüse auch....“ war von einer Facebook-Userin zu lesen. Die Euphorie bremste Aldi aber ein, was nicht frei von Kritik blieb.

Aldi geht noch einen Schritt weiter

Neben dem Verzicht auf eingepackte Salatgurken hat Aldi zudem angekündigt, als Alternative zu Einwegbeuteln für Obst und Gemüse in einigen Filialen Mehrwegtaschen zu testen. Ähnlich wie beispielsweise beim Möbelgigant Ikea sollen Kunden die Möglichkeit haben, die Beutel nach dem Kauf entweder im Laden zurücklassen zu können - oder zu kaufen.

Um es den Kunden einfach zu machen, wird es sie mit farbigen Henkeln in Blau und Gelb geben, heißt es weiter. Die Taschen mit blauen Henkeln sind für den Verkauf vorgesehen und die mit gelben Henkeln für den Gebrauch innerhalb der Filiale.

Der Discounter ist in Sachen Müllvermeidung allerdings kein Vorreiter. Bereits Ende Februar hatte die Verbrauchermarktkette Real angekündigt, bis Ende 2020 die Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung abschaffen zu wollen. Man wolle damit rund 70 Millionen Plastikbeutel einsparen, hieß es damals von Seiten der Verantwortlichen. An die Stelle der Plastikvariante sollen Tüten aus recyceltem Papier treten. Der Schritt war nicht unumstritten.

Umweltministerin setzt auf Freiwilligkeit

Bereits am Rande des Treffens im Februar hatte Schulze angekündigt, auch auf die Freiwilligkeit des Handels zu setzen. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass man freiwillig mehr schaffen könne als über Verbote. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hatte dies unlängst kritisiert.

Er forderte, den Verpackungsabfall bis 2030 zu halbieren. Deutschland sei das europäische Schlusslicht bei der Vermeidung von Verpackungsmüll. „Jährlich fallen bei uns pro Kopf 220,5 Kilogramm Verpackungsabfall an, davon sind 37,6 Kilogramm Plastikmüll“, so Hofreiter.