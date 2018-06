Al-Bakr soll monatelang in der Türkei gewesen sein

Der Terrorverdächtige von Chemnitz soll sich in diesem Jahr mehrere Monate in der Türkei aufgehalten haben. Dschaber al-Bakr habe Deutschland im Frühjahr bis zum Spätsommer verlassen, berichtete die „Welt“ unter Berufung auf Ermittlerkreise. Geprüft wird demnach auch, ob er von dort auch nach Syrien reiste und sich in einem Ausbildungslager islamistischer Terroristen schulen ließ. Nach Angaben der Behörden wurde al-Bakr seit Mitte September vom Verfassungsschutz beobachtet. Er war am Montag gefasst worden.