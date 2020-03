Aktuelle Corona-Lage: Dritter Corona-Fall im Kreis Biberach - Fünf Lehrer in Aalen in Quarantäne

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:



Infizierte insgesamt: 684 (RKI)

Geheilte insgesamt: 17 (WHO)

Kritische Fälle insgesamt: 8 (WHO)

Baden-Württemberg: 116 (Ministerium)

Das Wichtigste im Überblick:

Weitere Infizierte in Wangen, Lindau und am Bodensee

Erster Infizierter im Landkreis Biberach, 20 Schulen sollen teilweise zu bleiben

Landesregierung: Rückkehrer aus Südtirol sollen Zuhause bleiben

Wie wirkt das Virus? Wie gefährlich ist es? Wie schütze ich mich? - Die wichtigsten Fragen und Antworten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

13 Uhr: Dritter Coronafall im Landkreis Biberach bestätigt

Einen weiteren bestätigten Coronafall gibt es im Landkreis Biberach (Stand 7. März 2020, 12.30 Uhr). Es handelt sich um eine 46-jährige Frau aus dem Kreisgebiet, die in Südtirol war und seit 5. März leichte Symptome aufweist.

Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt zurzeit die Kontaktpersonen. Im Landkreis Biberach gibt es demnach drei bestätigte Fälle, die nach ersten Erkenntnissen nicht in Verbindung zueinanderstehen.

12 Uhr: Technische Schule Aalen: Fünf Lehrer in Quarantäne

An der Technischen Schule Aalen, die unter anderem das Technische Gymnasium und das Berufskolleg unter ihrem Dach vereint, sind aktuell fünf Lehrer unter Quarantäne gestellt. Schulleiter Bernhard Wagner sagte auf Anfrage von Schwäbische.de, die betreffenden Lehrer hätten die Faschingsferien in Südtirol verbracht.

11 Uhr: Tourismusbranche durch Coronavirus unter Druck

Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) rät Urlaubern, an Reiseplänen in den Südwesten trotz des neuartigen Coronavirus festzuhalten. „Für Gäste besteht kein Anlass zu Verunsicherung und Panik“, sagte Wolf am Samstag in Stuttgart: „Derzeit kann man beruhigt nach Baden-Württemberg reisen.“ Die Tourismusbranche sei jedoch verunsichert. „Die ersten Rückmeldungen der Betriebe lassen bereits erahnen, dass es kurzfristig Auswirkungen geben wird“, sagte der Minister. Der Tourismus brauche daher „schnell und unbürokratisch“ Unterstützung.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat der Branche angesichts der Folgen durch den Coronavirus am Samstag Unterstützung zugesagt. Wolf unterstützte dies.

Der Tourismus habe sich zu einem enorm wichtigen Wirtschaftszweig mit fast 60 Millionen Übernachtungen im Land entwickelt, sagte er: „Wir müssen der Branche, die von enormer Bedeutung ist, kurzfristig zur Seite stehen.“ Konkretes müsse noch erarbeitet werden. Am Montag will sich Wolf den Angaben zufolge mit Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Baden-Württemberg treffen.

10 Uhr: Deutschlandweit 45 neue Fälle seit Freitag

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagmorgen auf 684 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Freitagnachmittag um 45 an. Nach wie vor gibt es in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle: Dort gibt es 346 nachgewiesene Infektionen. In Bayern gab es laut RKI 117 Fälle, in Baden-Württemberg 116.

In vielen anderen Bundesländern traten teilweise nur Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt ist bisher das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet wurde.

20.40 Uhr: Zweiter Infizierter im Kreis Biberach

Im Landkreis Biberach hat sich am Freitagabend ein weiterer Verdachtsfall bestätigt. Das teilt das Landratsamt mit. Es handele sich um einen 44-jährigen Kreisbewohner, der seit Dienstag erkrankt ist. Die Krankheitssymptome sind bereits abklingend.

Er befindet sich zusammen mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen. Ein Infektionsherd ist derzeit nicht bekannt. Eine Verbindung zum bestehenden bestätigten Fall bestehe wohl nicht. Im Landkreis Biberach gibt es demnach zwei bestätigte Fälle.

