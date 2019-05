AKK findet Verbotsdebatte über Kopftücher in Schulen gut

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt die Debatte über ein Kopftuchverbot für Mädchen in Kitas und Schulen. „Kopftücher im Kindergarten oder in der Grundschule haben mit Religion oder Religionsfreiheit nichts zu tun, das sehen auch viele Muslime so“, sagte die Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie halte deswegen eine Debatte darüber, ob man Kopftücher dort zulasse, für absolut berechtigt. Österreich hatte vor wenigen Tagen ein Verbot an Grundschulen erlassen.