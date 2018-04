Akademiker erschießt vier Kollegen in türkischer Universität

Für Aufregung hat am Mittwoch eine 79-jährige Frau aus Fridingen gesorgt. Auf der Rückfahrt von Bad Saulgau verschwand sie, der Ehemann alarmierte die Polizei. Erst am Donnerstagmorgen meldete sich die Vermisste telefonisch: Sie hatte einen Verkehrsunfall gehabt, ist aber wohlauf.

Ehemann sorgt sich und ruft die Polizei Die 79-Jährige hatte am Mittwoch ihren Ehemann in eine Klinik nach Bad Saulgau gebracht. Gegen 15 Uhr verabschiedete sie sich von ihm und trat die Heimreise an.