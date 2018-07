Agyness Deyn nimmt Schauspielunterricht

London (dpa) - Dem britischen Model Agyness Deyn scheint es nicht mehr zu genügen, vor Kameras zu posieren und über Laufstege zu stolzieren. Wie die „Sun“ unter Berufung auf eine ihrer Freundinnen meldet, nimmt die 24-Jährige seit kurzem privaten Schauspielunterricht in Hollywood.

Miss Deyn soll sich zusätzlich zu ihrem New Yorker Apartment nun ein weiteres in Los Angeles zugelegt haben und arbeitet mit einem Lehrer des Lee Strasberg Instituts. Die Insiderin sagte: „Agyness ist gern Model, aber sie hofft, auch beim Film Fuß fassen zu können. Sie will das aber nicht an die große Glocke hängen, falls ihre Pläne nicht klappen, aber bisher hat der Unterricht ihr viel Spaß gemacht.“