Agitprop am Hamburger Schauspielhaus

Hamburg (dpa) - Mit dem Laienprojekt „Hänsel und Gretel gehn Mümmelmannsberg“ legt Regisseur Volker Lösch erneut eine angriffslustige sozialpädagogische Arbeit am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg vor. Kinderarmut und Chancen-Ungleichheit thematisiert sein Abend in schrillen, energiegeladenen Tönen aus dem wahren Volksleben.

Im Stil eines antiken Chors (Leitung: Bernd Freytag) schreien rund 20 Jungen und Mädchen der Gesamtschule eines Problemviertels sowie erwachsene Amateure ihren Frust heraus. In Spielszenen sorgen Profidarsteller wie Marion Breckwoldt und Achim Buch für brachiale satirische Akzente im eher Agitprop- als Kunstambition verratenden Geschehen.

Bei der Uraufführung am Samstag im voll besetzten Haus hat das Publikum die Produktion gefeiert. Verdient haben das besonders die meist 12-Jährigen dank ihrer Präzision, selbstbewussten Präsenz und anderthalb Stunden nie versiegenden Schwungs. Zwei Monate lang hatten sie intensiv geprobt. Inhaltlich bot der 1963 geborene umstrittene Regisseur nichts, was über die Medien nicht längst verbreitet wäre. Die Aussagen geraten plakativ („Wir bleiben nur zu Hause und sehen fern. Egal, was läuft.“). Man darf fragen, ob so ein Goodwill-Abend - trotz eines allgegenwärtigen Trends - in ein Staatstheater gehört.

Für „Hänsel und Gretel“ mischt Lösch das Grimmsche Volksmärchen mit Äußerungen seiner Teilnehmer. Die hocken - auf engem Raum vorn an der Rampe - auf dem Kühlschrank, vor dem Fernseher, neben der Schrankwand. Jungs und Mädchen, Lehrer und Eltern in gleichförmigen Jeans und Shirts. Eine fettleibige Mutti hängt träge im Sessel. In atemlosen Sätzen skandieren Alte und Junge ihre Lage zwischen Alkohol und Knast, Hartz IV und abgebrochener Ausbildung. Als die Mutter klagend fragt „Was soll aus uns werden? Alles ist aufgezehrt“ sind das Sätze der Grimms. Doch sie betreffen auch die „Mümmler“.

Die Handlung folgt dem Märchen, das immer wieder in den Alltag übertragen wird. Dabei wechseln Gruppenbilder, bei denen schon mal alle Hänseln und Greteln in alten Kostümen rappen, mit aberwitzigen Show-Einlagen von heute: Eine Szene persifliert Unterschichten-TV zum Thema „survival of the fittest“ - etwa mit einem Westerwelle-Double (Marco Albrecht) in Stöckelschuhen, das unbedingt „Shopping mit Heidi“ gewinnen will. Am Ende der Geschichte droht die Mutter als Knusperhexe: „Ich mach' Euch alle tot und koch' Euch.“ Zugleich verteilt sie an den Nachwuchs Burger - hier das Gift der Unterprivilegierten.

Im Anschluss an die Premiere protestierten wie derzeit jeden Abend Mitarbeiter des Hauses auf der Bühne gegen Sparpläne des Senats. Demnach erlitte das Schauspielhaus eine Etatkürzung von 1,2 Millionen Euro. Mit der Begründung, dies nicht mittragen zu können, ist Intendant Friedrich Schirmer zum 30. September von seinem Posten zurückgetreten. Lösch, Hausregisseur und Ko-Chef des Schauspiels Stuttgart, hatte in Hamburg 2008 für einen Skandal gesorgt: In seiner Collage „Marat, was ist aus unserer Revolution geworden?“ nach Peter Weiss klagten damals 26 reale Hartz-IV-Empfänger über ihre Situation, forderten zum Aufstand auf. Eine Liste der reichsten Bürger der Stadt wurde verlesen. Das Werk erhielt 2009 eine Einladung zum Berliner Theatertreffen.

