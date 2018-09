AfD bildet Task-Force gegen Verfassungsschutz-Beobachtung

Von Simon Schneider

Das Medizintechnikunternehmen Karl Storz hat am Samstag mit knapp 5000 Besuchern und einem bunten Rahmenprogramm seinen Familientag gefeiert.

Karl Storz spendierte damit seinen Mitarbeitern und deren Familien eine große Party. Deshalb strömten rund 5000 Personen von den Standorten Tuttlingen, Neuhausen, Karlsruhe und München sowie zwei Niederlassungen aus der Schweiz in die Tuttlinger Nordstadt auf das Betriebsgelände. Auf zwei großen Bühnen am Firmengebäude war den ganzen Nachmittag ordentlich was los.