AfD-Antrag gegen berühmten Berliner Club „Berghain“ gestoppt

Die Abschlussarbeiten für die Realschule im Fach Deutsch machen in sozialen Netzwerken die Runde. „Wir haben heute Morgen festgestellt, dass Bilder von Aufgaben in WhatsApp-Gruppen kursieren“, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Kultusministeriums der „Schwäbischen Zeitung“ am Donnerstag.

Die Prüfungsfragen sind allerdings nicht mehr aktuell, da es schon zuvor zu einer Panne gekommen war und die Aufgaben neu gefasst werden mussten. Eine Schule habe das Ministerium am Donnerstagmorgen auf die Bilder der Abschlussarbeiten ...