Keinen Gegner der Welt hätte der Fußball-Drittligist VfR Aalen mit seinem Auftritt in der ersten Halbzeit beeindrucken können – also auch nicht den FC Gärtringen. In Durchgang zwei wurde es etwas besser und so stand am Ende ein dürftiger 1:0 (1:0)-Sieg in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten. Tempofußball ist das, was den VfR in dieser Saison ausmachen kann – „das Gegenteil war der Fall“, sagte ein bedienter VfR-Trainer Argirios Giannikis am Mittwochabend nach dem Spiel in der Nähe von Böblingen.