Adria Airways meldet Insolvenz an - Flüge eingestellt

Gekrümmt liegt Alina Reh am Boden. Mit Bauchkrämpfen muss sie ihren Lauf über 10.000 Meter bei der Leichtathletik-WM abbrechen. Mithilfe eines Rollstuhls wird das Laichinger Lauftalent aus dem Khalifa-Stadion in Doha abtransportiert. Es sind schmerzhafte Bilder, die am Samstagabend zur besten Sendezeit ganz Sport-Deutschland kurzzeitig in Schrecken versetzen. Was ist da passiert?

Keine 48 Stunden später ist Alina Reh wieder in ihrer Heimat in der Leinenweberstadt Laichingen angekommen.