Adoption von Stiefkindern auch ohne Trauschein

Von Schwäbische Zeitung

Eine 18-Jährige ist nach einem Unfall zwischen Ringgenbach und Horgenzell verstorben. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Donnerstagmorgen wurde die 18-jährige Autofahrerin sehr schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Krankenhaus, wo sie noch am Vormittag an den Folgen ihrer Verletzungen starb.

Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 7.30 Uhr auf der Landstraße ein Kleintransporter und ein VW Polo im Begegnungsverkehr frontal zusammen.