ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Das Oktoberfest in München und das Cannstatter Volksfest in Stuttgart sorgen am nächsten Wochenende rund um die beiden Städte für volle Straßen.

Der ADAC empfiehlt allen Besuchern deshalb, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch in Köln könnte es eng werden: Dort werden wegen eines Stadtmarathons viele Straßen gesperrt. Der Automobilclub warnte am Montag außerdem vor Behinderungen auf den Autobahnen. In Hamburg und Sachsen beginnen die Herbstferien. Stockend könne es auch an vielen Herbstbaustellen vorangehen.

