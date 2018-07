Achtung Allergiker: Langnese ruft Eis zurück

Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt auf seinem Onlineportal "lebensmittelwarnungen.de" Allergiker vor dem Produkt "Viennetta Schokolade" in der 650 ml-Verpackung. Wie die Behörde mitteilte, könne in einzelnen Packungen das Allergen Haselnuss enthalten sein, was auf der Verpackung nicht erkenntlich ist.

Damit sei das Produkt mit dem Lot Code L8047BA004 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2020 nicht für Haselnuss-Allergiker zum Verzehr geeignet. Der Lot Code und das Mindesthaltbarkeitsdatum sind auf der Seitenlasche der Produktverpackung zu finden.

So erkennen Sie, ob ihr Eis betroffen ist (Foto: Screenshot Unilever)

Betroffen sind insgesamt zehn Bundesländer, darunter Bayern und Baden-Württemberg, in denen der Artikel in Discount-Geschäften angeboten wurde.

Obwohl Nicht-Allergiker das Schoko-Eis unbedenklich verzehren können, bittet das Unternehmen Unilever betroffene Käufer die Verpackung für eventuelle Nachfragen aufzubewahren und sich zu melden.

+++ HIER GEHT ES ZU WEITEREN INFORMATIONEN UND ANLAUFSTELLEN, AN DIE SIE SICH WENDEN KÖNNEN +++