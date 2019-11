Achte Festnahme im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Zwei Eröffnungen hat Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp am Montag im Gemeinderat angekündigt.

Schon am kommenden Freitag, 15. November, soll demnach um 8.30 Uhr die Tiefgarage Marienplatz wiedereröffnen.

Am 30. November wird dann um 15 Uhr die B30-Umfahrung im Süden der Stadt offiziell eröffnet. Am 1. Dezember wird es dort Führungen geben. Am 2. Dezember wird der Streckenabschnitt dann für den Verkehr freigegeben, so der OB.