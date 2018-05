Abstimmung: Die Helden der Kindheitstage

Im Nachlass Otfried Preußlers ist eine neue Geschichte um den Räuber Hotzenplotz aufgetaucht. Fünf Jahre nach dem Tod seines Schöpfers gibt es ein neues, bislang unbekanntes Abenteuer des Schurken mit den sieben Messern.

Wie der Thienemann-Esslinger Verlag am Montag in Stuttgart mitteilte, erscheint das Kinderbuch am 17. Juli unter dem Titel „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“.

Viele Fans des Räuber Hotzenplotz freuten sich über diese Ankündigung. Da werden Kndheitserinnerungen wach...

