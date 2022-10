Abrüsten beim Anbaggern

Aus gegebenem Anlass wollen wir uns ein wenig mit zwei alten weißen Männern beschäftigen. Der erste heißt Wolfgang Kubicki und ist in seinem Parteilein FDP das, was der Tübinger OB Boris Palmer bei den Grünen ist: ein Spezialist für Querschüsse aller Art. Jetzt hat die TV-Moderatorin Sandra Maischberger ein Interview mit Kubicki aus dem Jahre 2010 ausgebuddelt, in welchem er gestanden hat, vor nunmehr 20 Jahren die damalige Parteileinkollegin und Europaabgeordnete Silvana Koch-Mehrin bei einem Treffen in Brüssel „angebaggert“ zu haben. An der weiteren Ausführung seiner Baggerei wurde er aber gehindert, weil plötzlich „so ein Typ“ aufgetaucht sei, „der dreimal so groß war wie ich und zweimal so breit. Und der auch ziemlich durchtrainiert aussah. Da habe ich mir gedacht, ist doch vielleicht besser, wenn du gehst.“ Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem „Typen“ um den Ehemann der Dame handelte. Kubicki hat großzügig auf eine Anzeige gegen den Bedroher verzichtet.

Der andere alte weiße Mann ist als Jodelkünstler und Philosoph berühmt geworden. Er hört auf den Namen Dieter Bohlen. Jetzt hat er bewiesen, dass er auch ein politischer Stratege ist. Die Sanktionen gegen Russland seien falsch. Begründung: „Jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das, das ist doch alles scheiße aus meiner Sicht.“

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat angemerkt, alle von ihm je angebaggerten Damen hätten sich sehr dankbar gezeigt. Für Kubicki habe er Verständnis, der Bohlen sei aber wohl vom Wahn angebaggert. (vp)