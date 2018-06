Abgründe der Österreicher: „Im Keller“ von Ulrich Seidl

Wer „Österreich“ und „Keller“ hört, denkt wohl häufig zuerst an Josef Fritzl und dessen Gräueltaten: Rund 24 Jahre lang missbrauchte der Mann seine Tochter in einer unterirdischen Wohnung und zeugte mehrere Kinder mit ihr.

Es sind dann auch diese Bilder, die man bei Ulrich Seidls Dokumentation mit im Hinterkopf hat. Immerhin steigt der österreichische Regisseur „Im Keller“ hinab in die Parallelwelten seiner Landsleute. Was er dabei außer Partyräumen noch so zeigt, ist streckenweise durchaus verstörend.

Es gibt ein paar Hausfrauen in Waschküchen, Familien in ihren Partykellern und einen Hobby-Lokführer in seiner riesigen Modelleisenbahnwelt. Doch seinen Schwerpunkt legt der 62-jährige Seidl, der zuletzt mit seiner „Paradies“-Trilogie im Kino zu sehen war, weniger auf diese gewöhnlichen Kellernutzungen. Ihn interessieren vielmehr die eher absonderlichen Freizeitbeschäftigungen und Geheimnisse.

Da ist eine Frau, die im Keller ihre täuschend echt aussehenden Babypuppen liebkost und ihnen Zärtlichkeiten ins Ohr flüstert. Ein Waffennarr übt in einem unterirdischen Schießstand und trällert zwischendurch euphorisiert Opernarien. Und ein Mann trifft sich mit seinen Freunden in seinen unterirdischen Räumen voll von Nazi-Devotionalien und schwärmt von seinem schönsten Hochzeitsgeschenk: ein Hitler-Porträt.

Was dabei echt und was inszeniert ist, lässt Seidl offen. Immerhin verschwimmen in seinen Werken immer wieder Realität und Fiktion. Dennoch werden Szenen wie diese bei Zuschauern sicher ungläubiges Kopfschütteln und einiges Unbehagen auslösen. „Der Film ist ein Bruchteil der Wirklichkeit“, sagte Seidl im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, man erahnt, dass es noch vieles gibt, was noch schlimmer ist.“ Doch er gibt auch zu bedenken: „Viele Menschen gehen in den Keller, wenn sie so sein wollen wie sie sind.“

Da verwundert es wenig, dass irgendwann auch Sado-Maso-Fans zu sehen sind, die ihre Fantasien verborgen vor neugierigen Blicken der Nachbarn ausleben. Dabei offenbaren sich dann allerdings auch die Schwächen von „Im Keller“. Denn Seidl tritt mit dieser Dokumentation im Hinblick auf seine vorherigen Filme künstlerisch etwas auf der Stelle.

Vor allem in der zweiten Filmhälfte wird man den Eindruck nicht los, Seidl sei so fasziniert von den Sado-Maso-Geschichten, dass er gleich mehrere Fans porträtiert und zu stark auf ihre Erzählungen fokussiert - auf Kosten der anderen Beispiele. Das ist schade, besteht der Reiz von „Im Keller“ doch eben darin, nicht nur eine, sondern verschiedenste Welten und Lebensentwürfe zu entdecken, die einem sonst eher verborgen bleiben.

