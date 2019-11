Abgeordnete kritisieren Festnahme von Anwalt in der Türkei

„Wangen bewegt sich.“ Unter diesem Motto wollen der Sportverband und Vereine am 10. Juni an die Erfolgsveranstaltung gleichen Namens im Jahr des Stadtjubiläums 2015 anknüpfen. Allerdings nicht, wie damals, in der Altstadt, sondern im Freibad Stefanshöhe. Und deshalb haben die Organisatoren den Titel ergänzt: „Wangen bewegt sich am und im Wasser“.

Gottfried Sauter kann sich noch gut an den Juni 2015 erinnern. Damals habe es viele positive Rückmeldungen auf den sportlichen Jubiläumstag gegeben.