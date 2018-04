„A Quiet Place“: Thriller mit Emily Blunt

Im US-Thriller „A Quiet Place“ kämpft eine junge Familie nach einer Invasion außerirdischer Kreaturen ums Überleben. Die mysteriösen, gefährlichen Bestien lauern überall und werden von Geräuschen angelockt.

Lee Abbott, seine hochschwangere Frau Emily, seine gehörlose Tochter Regan und Sohn Noah müssen sich deshalb vollkommen lautlos verhalten, weil das kleinste Geräusch für sie tödlich sein könnte.

Die britische Darstellerin Emily Blunt („Edge of Tomorrow“) und der US-Amerikaner John Krasinski („Detroit“), die auch im richtigen Leben ein Ehepaar sind, spielen die Hauptrollen in dem Horrorfilm, bei dem Krasinski zudem erstmals Regie führte. Die Rolle der Regan spielt Millicent Simmonds („Wonderstruck“), die tatsächlich taub ist und den anderen Darstellern am Set die Gebärdensprache beibrachte.

- A Quiet Place, USA 2018, 90 Min., FSK offen, von John Krasinski, mit Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds.

A Quiet Place