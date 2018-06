„A Bigger Splash“: Leidenschaft und Eifersucht

Die berühmte Rockröhre Marianne Lane soll in diesem Sommer ihre Stimme schonen, am besten soll sie kein Wort sagen. Was gäbe es in dieser Situation für sie da Schöneres, als sich mit ihrem Freund, dem Fotografen Paul, auf eine italienische Insel zurückzuziehen?

Auf Pantelleria genießt das selbstgenügsame Künstlerpaar lange Tage am Strand und ihr Liebesnest in einer Land-Villa. Doch dann taucht Mariannes Ex Harry mit seiner jugendlichen Tochter Penelope auf. Der überdrehte Musikproduzent will laute Musik hören, wild tanzen, schief singen und üppige Mahlzeiten mit viel Wein genießen. Und Marianne anbaggern.

Zwischen der Diva, Harry und Paul entspinnt sich eine Eifersuchtsdrama, in dem auch die laszive Penelope mitmischt. Mit Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts und Dakota Johnson prominent besetzt.

(A Bigger Splash, Frankreich, Italien u.a. 2015, 125 Min., FSK ab 12, von Luca Guadagnino, mit Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts, Dakota Johnson)

