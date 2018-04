„A Beautiful Day“: Rachethriller mit Joaquin Phoenix

Für diesen Rachethriller gewannen die Filmemacherin Lynne Ramsay („We Need to Talk About Kevin“) und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix („Walk the Line“) zwei Preise in Cannes: Ein New Yorker Senator engagiert Joe, einen traumatisierten Söldner.

Seine minderjährige Tochter Nina wird von einem Pädophilen-Ring gefangen gehalten. Joe schlägt routiniert zu und hinterlässt beinahe keine Zeugen. Doch nachdem er die apathische Nina huckepack aus dem Schlachthaus getragen hat, werden beide von Killerkommandos in Empfang genommen statt von Ninas Vater.

A Beautiful Day, Großbritannien 2017, 90 Min., FSK ab 16, von Lynne Ramsay, mit Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Judith Roberts

A Beautiful Day