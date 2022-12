88-Jähriger kommt mit Weltkriegsgranate im Po in die Klinik - Station wird evakuiert

Ärzte und Pflegekräfte erleben in Krankenhäusern nicht selten die skurrilsten Situationen. Doch dieser Fall im französischen Toulon erreicht ein neues Niveau. Das bestätigt auch das Krankenhaus.

Von dem bemerkenswerten Notfall berichtet die französische Tageszeitung "Var-Martin" auf ihrer Homepage. In Deutschland griff das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" die Meldung auf.

Demnach sei der 88-Jährige bereits am vergangenen Wochenende in die Notaufnahme von Sainte-Musse in Toulon eingeliefert worden - mit einer 20 Zentimeter langen Granate aus dem Ersten Weltkrieg in seinem Hintern.

Obgleich der Patient versicherte, dass keine Explosionsgefahr mehr bestehe, wollte man sich bei der Klinikleitung nicht auf diese Bewertung der Lage verlassen und evakuierte kurzerhand einige Bereiche des Krankenhauses.

In einer Notoperation wurde dem 88-Jährigen anschließend die Granate aus dem Hinterteil entfernt. Dabei konnte das Geschoss allerdings nicht denselben Weg zurück nehmen, den es auf dem Hinweg eingeschlagen haben musste.

Die wichtigste Frage bleibt unbeantwortet

Die Hintertür war bei dem operativen Eingriff keine Option, die Ärzte wählten den Vordereingang. Um an das massive Weltkriegsrelikt zu gelangen, mussten die Chirurgen die Bauchdecke des Mannes öffnen.

Bei der anschließenden Untersuchung des Sprengkörpers bestätigte sich die Aussage des Patienten: Eine Explosionsgefahr war tatsächlich nicht mehr gegeben.

Das erfahrene Klinikpersonal zeigte sich dennoch verstört. Ein Mitarbeiter erklärte im Gespräch mit "Var-Martin:"

Ein Apfel, eine Mango, vielleicht sogar mal eine Dose Rasierschaum. Wir sind es gewohnt, Dinge vorzufinden, die an Stellen eingeführt wurden, wo sie nicht hingehören. Aber eine Granate? Niemals!

Der 88-Jährige hat sich nach Angaben der Klinik von dem operativen Eingriff wieder gut erholt. Die wohl drängendste Frage konnte bislang aber nicht beantwortet werden: Wie kam die Weltkriegsgranate an diesen für eine Weltkriegsgranate doch recht ungewöhnlichen Ort?

Man fühlt sich an die berühmte Aussage eines deutschen Innenministers aus dem Jahr 2015 erinnert: Teile der Antwort würden die Leserinnen und Leser verunsichern.