84-Jährige vor Gericht - Ex-Mann angezündet?

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Der Großteil der Bundesländer ist schon in den Sommerferien, die restlichen folgen in den kommenden Tag, so auch Baden-Württemberg und Bayern. Viele planen ihren Urlaub in diesem Jahr sicherheitshalber in Deutschland, doch einige Menschen zieht es auch ins Ausland.

Ein Überblick über die aktuelle Lage in ausgewählten Urlaubsländern von A bis Z.

ÄGYPTEN - REISEWARNUNG! Nach einem langen Flugstopp hat Ägypten seine Grenzen seit 1.