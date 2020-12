75 Jahre SZ: Mutiger Neubeginn in schweren Zeiten

Die Erbacher Querspange wird deutlich teurer als erwartet. Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen als bauausführende Behörde bestätigt einen entsprechenden Pressebericht, wonach die neue Verbindungsstraße zwischen der B 311 und der B 30 nach derzeitigem Stand 48 Millionen Euro (plus 6,4 Millionen Euro Grunderwerb) kosten wird. In ersten Berechnungen vor drei Jahren war man von 34 Millionen Euro plus Grunderwerb ausgegangen.

Derzeit ist der Betrieb auf der größten Einzelbaustelle des Projekts in vollem Gang.