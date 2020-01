75 Häftlinge türmen aus Gefängnis in Paraguay

Carl Herzog von Württemberg hat seinen jüngsten Sohn, Herzog Michael, in die Direktion der Hofkammer berufen. Das gab der 83-Jährige am Sonntagvormittag in seiner Rede beim Neujahrsempfang im Schloss Altshausen vor mehr als 350 Gästen bekannt.

Der 54-jährige Herzog Michael soll maßgeblich die Geschäfte des Hauses Württemberg mitverantworten, bis der designierte Nachfolger, Herzog Wilhelm, sie übernehmen kann. Der 25-Jährige ist das älteste Kind des im Mai 2018 verunglückten Herzog Friedrich.