70. Thronjubiläum: Queen und Prinz Charles pflanzen Rotbuche

Gemeinsam mit ihrem Sohn Prinz Charles (72) hat Königin Elizabeth II. (95) einen Baum gepflanzt und damit den Startschuss für eine landesweite Aktion zum 70. Jahrestag ihrer Regentschaft gegeben.

„Hoffen wir mal, dass er überlebt“, scherzte der Thronfolger am Freitag auf der schottischen Queen-Residenz Schloss Balmoral. Mutter und Sohn erhielten dabei Unterstützung von Kindern einer nahe gelegenen Grundschule.

Die Rotbuche ist ein Beitrag zu dem Programm The Queen's Green Canopy (auf Deutsch etwa: der grüne Baldachin der Queen), das ein „bleibendes Vermächtnis“ hinterlassen soll und für das Menschen landesweit eigene Baumpflanzprojekte starten sollen.

Am 6. Februar 2022 ist es 70 Jahre her, dass Elizabeth Königin wurde. Das ganze Jahr über sind Feiern und Veranstaltungen zu Ehren dieses Platin-Jubiläums geplant. Die Queen ist die erste britische Monarchin, die so lange im Amt ist.

