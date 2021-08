65 Jahre Bravo: Erzählen Sie uns Ihre Erinnerungen an das Jugendmagazin

Michael Jackson in Lebensgröße an der Kinderzimmerwand, schmerzhafte Erinnerungen an die Trennung von Take That oder Tipps für das Erste Mal.

Das Jugendmagazin Bravo hat Generationen von jungen Leserinnen und Lesern - auch in der Region - intensiv begleitet und war bei vielen Eltern aus genau diesem Grund nicht gerade beliebt. Wie war das bei Ihnen?

Haben Sie das Heft etwa heimlich gekauft und vor den Eltern versteckt? Was haben Sie zuerst gelesen? Hat man in der Familie über die "Bravo" gesprochen oder doch lieber geschwiegen? Haben Ihnen die Tipps von Dr. Sommer geholfen - oder haben Sie eher darüber geschmunzelt?

Erzählen Sie uns Ihre Bravo-Geschichten und schwelgen Sie mit anderen Lesern von Schwäbische.de in Erinnerungen.

Infrage kommen dabei selbstverständlich nur Meinungsbeiträge, die sich sachlich mit dem Thema beschäftigen und in angemessenem Ton eingebracht werden.

Thema: Was ist Ihre Erinnerung an die Bravo?

Hintergrund:

Die Bravo erschien am 26. August 1956 zum ersten Mal.

Das Magazin hatte Jugendliche klar im Fokus - mit Interviews, lebensgroßen Porträts oder auch Ratgebern.

Die Ratschläge und die Aufklärungsarbeit zu Sexualthemen des "Dr.-Sommer-Teams" waren geradezu revolutionär - aber auch umstritten

Die Bravo hat in den vergangenen Jahren extrem an Auflage eingebüßt, erscheint inzwischen nur noch einmal pro Monat.

Online versucht das Magazin auf Sozialen Netzwerken verloren gegangene Reichweite wieder gutzumachen.

Nutzen Sie die Kommentarfunktion, um uns zu diesem Thema Ihre Meinung zu sagen. Eine Auswahl der Kommentare veröffentlichen wir später in einer Zusammenfassung auf Schwäbische.de.