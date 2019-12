Plastikmüll zu vermeiden, liegt im Trend – auch auf Weihnachtsmärkten. Manche Städte rühmen sich mit plastikfreien Veranstaltungen. Auch auf dem Ravensburger Christkindlesmarkt spielt Müllvermeidung eine immer größere Rolle.

Roland Haupter vom Kässpätzlestand fährt mit einem Handwagen über den Marienplatz. Seine Ladung: schmutzige Teller, Suppenschalen und Tassen. Sein Ziel: die Spülstation an der Ecke Marienplatz/Bachstraße. In dem von der Stadt aufgestellten Container kann er die leichten Mehrweg-Plastikschalen in einer ...