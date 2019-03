5G-Mobilfunkauktion startet - Kritik will nicht verstummen

Kaufland kommt bekanntlich nicht an die Zeppelinstraße, dafür aber Feneberg. Die Lebensmittelkette mit Sitz in Kempten übernimmt im Januar 2019 die Marktfläche, in der derzeit Edeka Hammer drin ist. Der bestehende Feneberg-Markt in der Altstadt soll bestehen bleiben.

Die Familie Hammer betreibt drei Edeka-Märkte in der Region: zwei in Kißlegg, und seit 2005 den Markt an der Wangener Zeppelinstraße, den bis zur Jahrtausendwende der Eigentümer des Gebäudes, die Familie Hensler, geführt hatte.