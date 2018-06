500 Jahre Isenheimer Altar

Paris (dpa) - Das Gesicht schmerzverzerrt, der Mund geöffnet wie zum Schrei. Niemand zuvor hat das Leiden Christi am Kreuz so expressiv dargestellt wie der deutsche Maler Matthias Grünewald in der Beweinungsszene des Isenheimer Altars in Colmar.

Der geschundene Retter der Welt hat viele Künstler fasziniert. Pablo Picasso, Max Ernst, Emil Nolde, Max Beckmann und Otto Dix. Zum 500 Geburtstag wagt das Unterlinden-Museum in Colmar jetzt eine besondere Gegenüberstellung mit dem Meisterwerk: lebensgroße Christusfiguren aus Stacheldraht.

Die Konfrontation ist gelungen. Die vier zwei Millionen Dollar teuren Jesusdarstellungen des in Algerien geborenen französischen Künstlers Adel Abdessemed halten der Expressivität Grünewalds stand. Eine riskante Herausforderung: Denn über Grünewalds Altar sagte der Maler Carl Hofer (1878-1955) einmal, dass es einem übel werden könne, angesichts des mit geschwollenen eiternden Wunden übersäten Körpers Christi.

Der multiplizierte Christus ist Höhepunkt des Festprogramms zum 500. Geburtstag des Altars, den Grünewald zwischen 1512 und 1516 ausgeführt haben soll. Die zeitgenössischen Darstellungen hängen auf der Wand direkt neben dem Meisterwerk religiöser Kunst, vor dem sich in der Kapelle des Museums die Besucher täglich zu Hunderten drängeln.

Abdessemeds Drahtgeflechte sind ästhetisch und grausam zugleich. Überall ragen rasiermesserscharfe Widerhaken heraus. Dabei setzt der 1971 in Algerien geborene Künstler auf eine doppelte Symbolik: Der Stacheldraht ist aus demselben Material, wie der im Lager Guantanamo. Die vier über 1,80 Meter großen Skulpturen sind fast mit Grünewalds Gekreuzigtem identisch: Die Arme sind gespreizt wie an einem Kreuz und das Haupt mit Dornenkrone hängt schwer vornüber. Ein großer Unterschied besteht jedoch. Der Künstler hat seinem Werk bewusst den unverfänglichen Titel „Décor“ gegeben, um jeglichen religiösen Bezug zu vermeiden.

„Grünewalds Christus leidet unter der Last des Schmerzes“, sagte Frédérique Goerig-Herrgott, Konservatorin für die moderne und zeitgenössische Sammlung des Museums. Der Schrei als Ausdruck dieses Weltschmerzes war es auch, der Abdessemed 1995 nach Colmar zog, ein Jahr nachdem er vor dem Bürgerkrieg in seinem Heimatland in den 90er Jahren nach Frankreich geflüchtet war. Seitdem habe dieses Bild ihn nicht mehr verlassen, sagt der Künstler. Es bringt für ihn das ganze Elend der Welt zum Ausdruck: ihre Grausamkeit, Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit.

Das Leiden der Welt: Grünewald hat vor 500 Jahren den Altar im Auftrag des Antoniterklosters in Isenheim bei Colmar entworfen. Der Bettelorden kümmerte sich um Kranke, die an der damals weit verbreiteten Mutterkornvergiftung litten: Einer Vergiftung, bei der Finger, Zehen und ganze Gliedmaßen schwarz werden und abfallen.

Über das Werk wurde viel geschrieben. Dennoch bleibt seine Geschichte rätselhaft. Wer war nun wirklich der Schöpfer des weltberühmten Isenheimer Altars? Heute hat sich der Name Matthias Grünewald durchgesetzt, aber möglicherweise war es Mathis Nithart, auch genannt Gothart. Grünewald nämlich war bereits 150 Jahre tot, als man ihm die Kreuzigungstafel zuschrieb. Lange galt Albrecht Dürer als Schöpfer des Werks.

Die Werke Abdessemeds, eine Leihgabe des französischen Industriellen und Kunstmäzens François Pinault, sind noch bis zum 16. September zu sehen, ab Oktober werden sie im Pariser Centre Pompidou ausgestellt. Ob die Wirkung dieselbe sein wird? Schwer vorstellbar ohne das Original daneben, dessen Anziehungskraft und Mysterium unweigerlich auf Abdessemeds Stahldraht-Gekreuzigte abfärben.

Museumsseite