50 Tote bei schwerer Explosion am Hafen von Beirut - Ursache ist unklar

Zwei kurz aufeinander folgende Explosionen haben am frühen Dienstagabend die libanesische Hauptstadt Beirut erschüttert. Die Detonationen ereigneten sich in der Gegend des Hafens. Sie waren derart heftig, dass im Umkreis von zwei Kilometern die Fensterscheiben zu Bruch gingen. Auf Videofilmen sieht man Passanten, die mit blutendem Gesicht und Kopfwunden am Straßenrand hocken.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Hassan Hamad starben mindestens 50 Menschen, 2750 wurden verletzt. Das Rote Kreuz war mit 30Teams im Einsatz. Die Armee half, Verletzte in Krankenhäuser zu bringen. Bürger wurden aufgerufen, Blut zu spenden. Über der Stadt stieg eine dichte Rauchwolke auf. Im vor 20 Jahren sanierten Stadtzentrum von Beirut, das östlich des Hafens liegt, wurden durch herumfliegende Glas- und Metallsplitter Autos schwer beschädigt.

Von der Wucht der Explosion sind Autos umgekippt worden. (Foto: Hassan Ammar / DPA)

Bei den verheerenden Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft verletzt worden. Das Gebäude, in dem sich die Botschaft befindet, sei beschädigt worden, teilte das Auswärtige Amt am Dienstagabend in Berlin weiter mit.

Angesichts der starken Schäden im Stadtgebiet könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass weitere deutsche Staatsangehörige unter den Opfern und Verletzten seien.

Im Internet kursierten Fotos von zerstörten Fenstern an Wohnhäusern und Trümmern auf den Straßen. Dutzende Autos wurden beschädigt. Ein Polizist sagte, die Schäden erstreckten sich kilometerweit. Kurz nach der Explosion fielen Telefon und Internet in der Stadt aus. „Wir saßen in unserem Wohnzimmer, und plötzlich fielen uns die Wand und Glas auf den Kopf“, sagte ein Anwohner namens Rumi. Der Hafen liegt nur wenige Kilometer von der Innenstadt Beiruts entfernt.

„Ich war in der Küche und kochte, als ich plötzlich ins Wohnzimmer geworfen wurde“, sagte eine Frau namens Aida. Auch ihre beiden Kinder seien verletzt worden. Ein älterer blutüberströmter Mann saß weinend vor einem Krankenhaus und wartete auf Behandlung. Ein neun Jahre alter Junge sagte, die Erschütterung habe sich angefühlt, als sei er gegen die Tür geworfen und auf den Kopf geschlagen worden.

Eine Rauchwolke steht nach der Explosion am Himmel über Beirut. (Foto: Hassan Ammar / DPA)

Die Hintergründe der Explosionen blieben am Abend unklar

In den sozialen Medien wurde spekuliert, dass ein Waffenlager oder eine unsachgemäß gelagerte Waffenlieferung für die libanesische Armee explodiert sein könnte. Nach einer anderen These waren detonierende Feuerwerkskörper die Ursache.

In Beirut war es in den vergangenen Tagen fast 40 Grad heiß. Aus Wut über die sich häufenden Stromabsperrungen, die oft stundenlang andauern, hatten Dutzende von Demonstranten am Dienstagnachmittag versucht, das Energieministerium zu stürmen. Die Proteste gingen auch am Abend weiter.

Sicherheitsleute laufen zum Ort der Explosion im Hafen von Beirut, während über dem Gebäude Rauch aufsteigt. (Foto: Hussein Malla / DPA)

Auch ein politischer Grund für die Explosionen konnte nicht ausgeschlossen werden. In der niederländischen Stadt Den Haag wird in den nächsten Tagen das Urteil eines Sondergerichts der Vereinten Nationen im Mordfall des früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri erwartet.

Wir haben keine Informationen darüber, was genau passiert ist und was der Auslöser war, ob es ein Unfall oder ein herbeigeführter Akt war. UN-Srrecher

Beobachter rechnen damit, dass Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah verurteilt werden. Die Explosion in der Beiruter Hafengegend am Dienstagabend ereignete sich nur wenige Hundert Meter von dem Ort, an dem Hariri am Valentinstag des Jahres 2005 von einer gewaltigen Bombe in Stücke gerissen wurde.

Zwei Männer stehen an einer mit Trümmern übersäten Straße. (Foto: Hassan Ammar / DPA)

„Wir haben keine Informationen darüber, was genau passiert ist und was der Auslöser war, ob es ein Unfall oder ein herbeigeführter Akt war“, sagte ein UN-Sprecher kurz nach der Tat am Dienstag in New York. „Zu diesem Zeitpunkt sind unsere Gedanken bei den Menschen im Libanon. Was auch immer passiert ist: Wir hoffen, dass der Schaden begrenzt ist und dass die Sicherheit des libanesischen Volkes garantiert ist.“

Regierungschef Hassan Diab erklärte den Mittwoch zum Tag landesweiter Trauer in Gedenken an die Opfer. Präsident Michel Aoun berief eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Verteidigungsrats ein.

Länder kündigen Hilfen an

Regierungen anderer Länder zeigten sich betroffen und stellten dem Libanon Unterstützung in Aussicht. Seine Gedanken seien beim libanesischen Volk und den Familien der Opfer, teilte EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sicherte die „uneingeschränkte Solidarität und ihre volle Unterstützung“ der Europäischen Union zu.

Frankreich, frühere Mandatsmacht des Libanon, kündigte Hilfen an. Auch Israel, das mit dem benachbarten Libanon keine diplomatischen Beziehungen pflegt, bot über ausländische Kanäle „medizinische humanitäre Hilfe“ an. Offiziell befinden sich beide Länder noch im Krieg. Spekulationen, dass Israel hinter der Explosion stecken könnte, räumte Außenminister Gabi Aschkenasi aus. Auch US-Präsident Trump wurde über die Situation unterrichtet. Man „bete für die Sicherheit der Menschen im Libanon“, schrieb eine Sprecherin des Weißen Hauses auf Twitter.