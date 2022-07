50 Jahre Interrail: Zugreisen früher und heute

Das Interrail-Ticket wird 50 Jahre alt und verspricht – heute noch mehr als bei seiner Einführung – nachhaltiges Reisen par excellence. Wie das konkret aussieht und ob sich in all den Jahren etwas geändert hat, zeigen zwei Erfahrungsberichte, einer davon aus dem Jahr 1984. Das Abitur war gerade bestanden und unsere Autorin reiste mit ihrem Freund vier Wochen durch Frankreich. Fast 40 Jahre später haben die Leutkircher Abiturienten Maja Hummel und Zacharias Rock das Gleiche vor. Beim Gespräch nach ihrer Heimkehr wird klar: Unterschiedlicher hätten die beiden Reisen kaum sein können.

Interrail in den 80er-Jahre:

Christine (57 Jahre): Eine vierwöchige Interrail-Reise versprach uns die Entdeckung der großen, weiten Welt beziehunsgsweise der Nachbarländer. Auch Österreich? Nee, wirklich nicht. Auch nicht zum Durchfahren. Lieber noch Italien, Spanien und Portugal. Und vielleicht England. Dort war gerade eine Freundin als Au-pair, die könnte man doch gut am Ende der Reise, sozusagen zur Erholung, besuchen. Einen Plan? Gab es nicht wirklich. Die Reise begann auf einem Bahnhof im Schwarzwald, morgens um halb neun. Mit Rucksack, Zelt, Schlafsack und einer Isomatte. Die Eltern winkten vom Parkplatz herüber. Der Zug ging direkt nach Offenburg und damit fast nach Frankreich.

Zacharias (19 Jahre): Nach dem Abitur wollten wir ein bisschen Abenteuerurlaub. Schon geplant, aber bloß keinen Stress. Wir wollten uns ja auch erholen. Fünf Wochen hatten wir Zeit, vom 5. Mai bis zum 9. Juni waren wir unterwegs. Mit Interrail. Meine Freundin Maja hat ihr Ticket gewonnen, sie hätte damit jeden Tag fahren können. Ich habe dann für 230 Euro ein Interrail-Monatsticket gekauft mit sieben Reisetagen. Da gibt es ja zig Varianten. Mit meinem Ticket konnte ich nur an sieben Tagen einen Zug benutzen. Aber wir wollten ja vor allem Städte besichtigen und nicht nur Zugfahren. Die sieben Tage, das hat auch wirklich gereicht.

Bahnhöfe und Zeltplätze statt Sehenswürdigkeiten

Ganz ehrlich? In welchen französischen Städten wir damals überall waren, mit dem Ticket für 360 D-Mark, das weiß ich gar nicht mehr. Alle voll, alle irgendwie ähnlich. Avignon war jedenfalls dabei. Halbe Brücke, Altstadt, Papstpalast? Von wegen. Da war dieser leichte Wind auf dem Zeltplatz morgens um halb acht. Frisch geduscht lagen wir im knisternden Schlafsack auf der harten Isomatte und waren sehr erleichtert, die furchtbare Nacht im Zug irgendwie überstanden zu haben. Für einen Stadtrundgang waren wir viel zu müde. Gut erinnern kann ich mich auch an London (da machten wir am Ende den geplanten Fünf-Tage-Stopp bei oben genannter Freundin und duschten – vermutlich sehr zum Missfallen der englischen Au-pair-Familie – gefühlt die ganze Zeit). Das Schöne: Die Fähre über den Kanal war inklusive.

Wir wollten ursprünglich auch nach Frankreich. Und die Cote-d’Azur entlang. Aber da gab es keine passenden Züge, beziehungsweise die Sitzplatzreservierung (die man immer braucht, sonst darf man gar nicht in einen französischen Zug steigen) hätte gleich für den ersten Zug von Deutschland aus 50 Euro gekostet und wir konnten sie nicht einmal online bekommen. Das war uns alles zu kompliziert, und wir sind dann einfach in einen Billigflieger gestiegen (obwohl wir das eigentlich zunächst gar nicht wollten) und haben unsere Interrail-Reise und unsere erste Zugfahrt nach fünf Tagen in Barcelona angetreten. Spanien und Portugal waren dann unsere Reiseländer.

Unruhige Nächte im Zugabteil

Zugfahren war damals die oberste Devise – und Geld sparen. Und das hieß: Nach Möglichkeit im Zug übernachten. Zeltplätze musste man erst suchen, sie mussten bezahlt werden, oft waren sie außerhalb und das Zelt aufzubauen war anstrengend. Stand auf einem Abstellgleis also abends ein vermeintlicher Bummelzug, hieß es, einfach einsteigen, sich ausbreiten, Abteiltür blickdicht machen, verrammeln und versuchen, so schnell wie möglich einzuschlafen. Dass viele Züge irgendwann irgendwohin fuhren, war in Ordnung. Dass andere Passagiere die Abteiltüren aufrissen und mitfahren wollten, weniger. In Erinnerung blieben: viele unbequeme, kaum durchgeschlafene Nächte, aber auch nette Kontakte samt geteiltem Proviant mit Franzosen und Engländern.

Ohne Reservierungen geht heute nichts mehr

Zug gefahren sind wir nur tagsüber. Wir haben zehn Stopps gehabt in diesen fünf Wochen und sind ja nur an sieben Tagen Zug gefahren. Die Zugreisen waren unterschiedlich lang, zwischen einer und sechseinhalb Stunden. Die längsten Fahrten waren von Madrid nach Malaga und von Barcelona nach Bilbao. Die Züge haben wir vorher ausgesucht, über die Interrail-App geht das ganz einfach. Und fast alle waren pünktlich. Bloß passende Sitzplatzreservierungen mussten wir dafür immer kaufen. Das ging nicht online, also mussten wir an einen Schalter und manchmal bis zu zwei Stunden anstehen. Das hat dann nochmals zwischen zwei und zehn Euro pro Fahrt und Person gekostet. Aber ohne diese Reservierungen wären wir gar nicht aufs Gleis gekommen.

Da die Nächte nie wirklich entspannt waren, waren es vor allem die Bahnhofsvorplätze, die sich morgens – wo auch immer – als zentrale Treff- und Ruhepunkte in einer Stadt herauskristallisierten, für Obdachlose und Interrailer gleichermaßen. Ein kleines Stück vertrocknete Wiese, ein Fleckchen Schatten, ein Laden in der Nähe und schon war man zufrieden. Und hatte schnell Kontakt. Stadtrundgang (manchmal) oder Museumsbesuch (nie) waren zu anstrengend. Zumal die Schließfächer, in denen Rucksack und Zelt hätten verschwinden sollen, fast immer kaputt, belegt oder viel zu klein waren.

Gepäckkontrolle am Bahnhof, übernachten im Hostel, essen im Restaurant

Es war alles sehr entspannt. Gepäck – ich hatte gar keinen Rucksack – ließen wir immer im Hostel. Da haben wir auch ausschließlich übernachtet, pro Nacht kostet das in Spanien und Portugal zwischen 15 und 20 Euro. Da wollten wir nicht sparen, haben aber auch von der Vorsaison profitiert. Auch gegessen haben wir immer lecker und oft in Restaurants. Wir haben auch richtig viel angeschaut in den Städten und sind oft ins Museum. Meistens sonntags oder wenn es gratis war. Die Bahnhöfe in den großen Städten waren wie Flughäfen. Meist sauber und schön. Das Gepäck musste man manchmal auf ein Band legen, wo es – oft sogar mit Metalldetektoren – kontrolliert wurde.

Obwohl ich bis auf den heutigen Tag sehr gern Zug fahre, habe ich nie mehr eine Interrail-Reise in Betracht gezogen. Vielleicht weil ich jahrelang das Gefühl hatte, alles, was man auf so einer Tour an Negativem (motzige Schaffner, vollbesetzte Abteile, nervige Mitfahrer, kaputte Schließfächer, unbequeme Schlafpositionen) und Positivem (traumhafte Kleinstädte am Meer, freundliche Passanten auf Bahnhofsvorplätzen, nette Schaffner und Mitfahrer, die ihren Proviant mit einem teilen) erleben kann, damals tatsächlich auch erfahren habe. Eventuell wäre eine Interrail-Reise mit festen Reisetagen wie Zacharias und Maja sie gemacht haben, tatsächlich einmal eine Überlegung wert.

Wir würden es jederzeit wieder machen, eventuell woanders, vielleicht mal in Skandinavien. Insgesamt waren die sieben Reisetage schon auch anstrengend. Noch mehr Zugfahren wäre uns zu stressig. Angeschaut haben wir an den Reisetagen nämlich nie etwas.