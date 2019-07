43 Schweizer Soldaten plötzlich erkrankt - vier kritisch

Mehr als 40 Soldaten sind in einer Schweizer Rekrutenschule plötzlich erkrankt. Die Männer litten unter „massivem Unwohlsein“, teilweise mit heftigem Erbrechen und Durchfall, erklärte die Armee. Vier der Rekruten seien in kritischem Zustand, sagte ein Armeesprecher. Die Beschwerden seien am späten Nachmittag bei mindestens 43 Männern aufgetreten. „Von welcher Erkrankung sie betroffen sind, wird abgeklärt“, sagte der Sprecher. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das Gelände unter Quarantäne gestellt.

Pressemitteilung