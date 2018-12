4:1 gegen Niederlande: Hockey-Herren bei WM vor Viertelfinal-Einzug

Deutschlands Hockey-Herren haben bei der Weltmeisterschaft in Indien gute Chancen auf den direkten Viertelfinal-Einzug. Vier Tage nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Pakistan setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas in Bhubaneswar im Duell mit dem Top-Favoriten und Erzrivalen Niederlande unerwartet deutlich 4:1 durch. Für die DHB-Auswahl geht es zum Abschluss der Vorrunde am Sonntag gegen Malaysia.